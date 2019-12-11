Сеул, , 13:50 — REGNUM Азиатский банка развития (ADB) понизил прогноз темпов экономического роста Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей банка.

Согласно их мнению, темпы роста экономики страны в 2019 году составят 2%, что на 0,1% ниже, чем в прогнозе, сделанном в сентябре текущего года.

Кроме того, темпы роста ВВП Южной Кореи в 2020 году составят 2,3%, что на 0,1% ниже по сравнению с сентябрьским прогнозом. Известно, что эксперты Азиатского банка развития понизили темпы роста ВВП страны на 0,1% в июле и на 0,3% в сентябре текущего года.

Как отмечают представители банка, спад показателей связан с затянувшимся торговым спором между США и Китаем, а также торговым конфликтом Южной Кореи и Японии.

По состоянию на конец сентября 2019 года темпы роста ВВП Южной Кореи составили 1,9%.