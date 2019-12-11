Барнаул, , 13:41 — REGNUM Переименование молочных продуктов с растительными жирами — это необходимая мера, которая должна быть принята с целью защиты интересов потребителя. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Павел Шумихин «Для большинства людей отличить натуральную молочную продукцию от молокосодержащей, руководствуясь текстами на упаковке, не представляется возможным. А одинаковое название, по существу, разных продуктов, безусловно вводит потребителя в заблуждение. Основным преимуществом молокосодержащих продуктов является их дешевизна, в то же время они уступают натуральным молочным продуктам с точки зрения полезных свойств и безопасности для здоровья. Зная эти моменты, потребитель может правильным образом сориентироваться и приобрести тот продукт, который является приемлемым для него с точки зрения цены/качества».

Как уже сообщало ИА REGNUM, произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей. По данным Известий, инициатива принадлежит техническому комитету при Росстандарте. В случае её одобрения, вместо сметаны, йогурта или молока с растительными жирами на этикетках в зависимости от консистенции товара предлагается писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток».

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