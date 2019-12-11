Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:43 — REGNUM Председатель Ассоциации брокеров Танзании (TACA) Фидель Катунду призвал всех брокеров страны явиться в соответствующие органы, чтобы получить лицензию на ведение финансовой деятельности. Данные меры были приняты в рамках кампании по борьбе с мошенничеством в брокерской среде. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление Катунду на пресс-конференции TACA в Дар-эс-Саламе.

По его словам, впоследствии в Ассоциации намерены проводить ежегодные проверки полученных в ходе регистрации лицензий.

«Мы намерены осуществлять проверку лицензии каждого члена ассоциации в январе, и, если лицензия не просрочена, мы выдадим соответствующий документ», — заявил Катунду.

Он также сообщил, что серьезной проблемой Танзании являются нелегальные брокеры. По его словам, все лица, которые выдают себя за брокеров в обманных целях позорят репутацию TACA.