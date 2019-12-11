Москва, , 13:41 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в России было куплено 7,2 тыс. единиц новых грузовых машин, что на 11,3% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Среди компаний, которые в ноябре больше всего продали автомобилей, первое место занимает отечественная марка KAMAZ. На долю этого бренда в последний день осени пришлось около 30% от всего объема или 2,4 тыс. единиц. Этот результат на 3,3% больше чем в ноябре 2018 года.

На втором месте разместился отечественный автопроизводитель — ГАЗ. Объем рынка машин этой компании гораздо меньше, чем у KAMAZ — 780 единиц. Тем не менее этот бренд более динамично растёт. Так по сравнению с прошлым годом продажи моделей у этой марки выросли на 8,3%.

Тройку лидеров замыкает шведская компания Scania. За ноябрь в России было продано 559 единиц новых авто (-32,4%).

Напомним, по итогам ноября текущего года на авторынке РФ было реализовано 20 246 экземпляров грузовых машин с пробегом, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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