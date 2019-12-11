Краснодар, , 13:33 — REGNUM Более 300 общественных территорий планируется благоустроить в муниципалитетах Краснодарского края в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Отбор муниципалитетов на получение субсидии завершён.

В частности, за счет средств федерального и краевого бюджетов планируется привести в порядок 72 общественные и пять дворовых территорий в 68 муниципалитетах, на эти цели направят 1,7 млрд рублей. В числе объектов, в которых планируется провести благоустроительные работы, — парк 70-летия Победы в Анапе, два сквера и бульвар Школьный в Краснодаре, сквер в селе Белая Глина, парк в станице Тбилисской, три парка в Каневском районе. Ещё около 240 общественных пространств планируют привести в порядок за счёт средств бюджетов муниципальных образований.

На 2021 и 2022 годы предусмотрены работы по благоустройству общественных пространств в 90 населённых пунктах. На данный момент мероприятия в рамках проекта формирования комфортной городской среды за 2019 год на Кубани выполнены на 96%.