Чебоксары, , 13:29 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве одного из крупнейших городских предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве — муниципального «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» — нашёлся потенциальный покупатель одного из административных зданий предприятия. Оно выставлялось на продажу в ноябре за 13,217 млн рублей, победителем признан предприниматель из Татарии, предложивший более 5,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги отдельными лотами были выставлены два административных здания и складское помещение, все они расположены в Новочебоксарске. Победитель был определён только по лоту № 1: это административное здание по улице Молодёжная, 12 площадью 927,5 кв. метров.

Здание было выставлено на торги 11 ноября по начальной цене 13 217 347,8 рублей: тогда уточнялось, что шаг снижения составляет 10% за каждые четыре дня. Минимальная цена предложения, по которой имущество предлагается к продаже, составляла 40% от начальной цены, то есть 5 286 939 рублей.

Согласно документу, поступила одна заявка — от индивидуального предпринимателя из Лаишевского района Татарии Фарида Галимуллина: он предложил 5 560 560 рублей.

«Будет предложено заключить договор купли продажи лота № 1 по цене 5 560 560 рублей», — отмечается в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, Фарид Галимуллин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2004 году, заявленный основной вид деятельности — «работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» признано банкротом, в период наблюдения в реестр были включены требования кредиторов на общую сумму более 113,46 млн рублей. Данное муниципальное предприятие было одним из крупнейших в жилищно-коммунальном хозяйстве Новочебоксарска. За два года до банкротства МУП, когда ситуация стала усложняться, управление имущественных и земельных отношений мэрии Новочебоксарска учредило ООО.

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