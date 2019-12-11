Оренбург, , 13:28 — REGNUM В Оренбургской области при подготовке проекта главного финансового документа на 2020 год дефицит бюджета сократился вдвое. Об этом заявила председатель комитета Заксобрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике Жанна Ермакова на встрече с журналистами.

В первом чтении проект бюджета планировался при доходной части в 97 млрд 274 млн рублей, а расходной — 102 млрд 364 млн рублей. Дефицит составлял почти 6,5 млрд рублей.

Ко второму чтению законопроект претерпел существенные изменения за счет уточнения безвозмездных поступлений из федеральной казны. Доходы прогнозируют в объеме 103 млрд 724 млн рублей, а расходы — 106 млрд 214 млн рублей, дефицит — 3 млрд 850 млн рублей.

По словам Ермаковой, дефицит сократился почти вдвое. «Хоть и технический, но он пока остается. Сохранится ли эта сумма, станет известно в первых месяцах 2020 года, когда будут подведены итоги исполнения областного бюджета за 2019 год», — сказала она.

Во втором чтении проект бюджета Заксобрание рассмотрит 18 декабря.