Москва, , 13:23 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из иностранных интернет-магазинов. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

«Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с €500 до €200 — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее», — сказал он.

По его словам, соответствующее предложение будет обсуждаться на совете глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно действующим нормам ЕАЭС, которые истекают 31 декабря, таможенные пошлины не платятся за посылку дешевле 500 евро и весом не более 31 кг. Размер таможенного платежа составляет 30% от стоимости посылки, но не менее 4 евро за 1 кг.

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