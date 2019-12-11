Ярославль, 11 декабря 2019, 13:20 — REGNUM Ярославская областная дума приняла в первом чтении проект закона, который увеличивает срок перевода средств капремонта из «общего котла» на спецсчет с 3 месяцев до 1 года. Кроме того, предполагается, что новые дома начнут платить за капремонт уже через 3 года после сдачи, а не через 4,5 года, как сейчас. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Председатель областной думы Алексей Константинов сказал, что проект вызвал большие дискуссии в социальных сетях и СМИ, и к второму чтению может быть доработан. Между тем среди депутатов резких возражений не было.
Ответ на вопрос о финансовом состоянии фонда капремонта депутат так и не получил. Вместо этого слово взял заместитель председателя правительства Виктор Неженец. Он сказал, что проект закона разработан депутатами «по обращениям жителей». Кроме того, чиновник заявил о том, что на спецсчета люди переходят не сами, их на это подбивают «непонятные организации».
В итоге 27 депутатов из 50 проголосовали за принятие закона. Сроки перехода на спецсчета или накопления для новых домов могут быть скорректированы. Поправки к закону принимаются до 15 января.
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