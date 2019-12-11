Ярославль, , 13:20 — REGNUM Ярославская областная дума приняла в первом чтении проект закона, который увеличивает срок перевода средств капремонта из «общего котла» на спецсчет с 3 месяцев до 1 года. Кроме того, предполагается, что новые дома начнут платить за капремонт уже через 3 года после сдачи, а не через 4,5 года, как сейчас. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жилые дома в Ярославле

Председатель областной думы Алексей Константинов сказал, что проект вызвал большие дискуссии в социальных сетях и СМИ, и к второму чтению может быть доработан. Между тем среди депутатов резких возражений не было.

«Все поправки направлены на то, чтобы деньги жителей удержать в фонде. Мы говорим о деньгах жителей, денег бюджета там нет. Хотя это деньги жителей, они должны иметь к ним доступ сразу. Не через год, не через два, а сразу. Поэтому у меня вопрос к фонду капремонта — какая ситуация в фонде капремонта на данный момент. Какие долги, какие обязательства есть?», — спросил депутат Эльхан Мардалиев.

Ответ на вопрос о финансовом состоянии фонда капремонта депутат так и не получил. Вместо этого слово взял заместитель председателя правительства Виктор Неженец. Он сказал, что проект закона разработан депутатами «по обращениям жителей». Кроме того, чиновник заявил о том, что на спецсчета люди переходят не сами, их на это подбивают «непонятные организации».

«Если дом находится в ТСЖ, они принимают решение уйти на спецсчет, мы тремя руками «за». Мы понимаем, что это делают жители. А вот эта подмена по спецсчетам, непонятные организации как спрут, во всех районах который имеет свои щупальца, вопрос, кто эти люди? Это реально управляют жители? Или это непонятная надстройка какая-то коммерческая? Получалась ситуация, это жители говорят, да у меня родители не знали, что они уже на спецсчете. Как не знали, они ж там голосуют! Не знали, а уже на спецсчете. Показывают подпись — а это не моя подпись. В том числе это срок для того, чтобы можно было отработать и, если это не было реально изъявлением жителей, вернуть на круги своя и отдать это правоохранительным органам. Этот законопроект защищает интересы граждан», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

В итоге 27 депутатов из 50 проголосовали за принятие закона. Сроки перехода на спецсчета или накопления для новых домов могут быть скорректированы. Поправки к закону принимаются до 15 января.

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