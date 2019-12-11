Тверь, , 13:20 — REGNUM Трамвайное движение в Твери будет восстановлено. Планы в очередной раз подтвердил губернатор Игорь Руденя 11 декабря на итоговой годовой встрече с журналистами. Глава региона напомнил, что в утверждённом генеральном плане столицы Верхневолжья отражены зарезервированные территории под трамвайные пути, сохранены трамвайные парки. В бюджете региона предусмотрены средства на развитие трамвайного движение, проектируются современные трамвайные пути.

Пресс-конференция Игоря Рудени Пресс-служба правительства Тверской области

«Тверская область совместно с Внешэкономбанком, Минтрансом и Минфином России участвует в проекте, который был инициирован Правительством РФ по привлечению денег Фонда национального благосостояния на развитие транспортной инфраструктуры городов-миллионников», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства. Глава региона добавил, что Тверь была выбрана пилотным проектом по восстановлению трамваев в рамках этого проекта.

Трамвайное сообщение в областном центре намерены развивать в рамках второго этапа реализации новой модели пассажирских перевозок. В планах — реконструкция трамвайных путей, закупка современных вагонов, модернизация депо и реконструкция тяговых подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок в Твери и в Калининском районе начнётся с февраля 2020 года — на маршруты выйдут современные автобусы, будет увеличено число маршрутов и интервал движения транспорта.