Москва, , 13:19 — REGNUM В дальнейшем развитии Новосибирской области власти региона опираются на ключевые точки роста: науку и внедрение её разработок, образование, промышленность, транспорт и логистику, сказал губернатор области Андрей Травников, выступая в Совфеде.

Андрей Травников

«В прошлом году по поручению президента РФ нами разработан комплексный план развития новосибирского научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0». Это, действительно, комплексный план. Как мы говорим, от исследовательских установок мирового уровня следующих поколений до расчёта количества мест в детских садах и транспортной инфраструктуры, которые бы обеспечивали будущую науку. Важнейший объект этой программы — центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это самый крупный научный проект в нацпроекте «Наука». К его реализации мы уже приступили. Центр компетенции генетических технологий, математический центр и, конечно, Новосибирский государственный университет с обновлённой исследовательской базой».