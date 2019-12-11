Москва, 11 декабря 2019, 13:19 — REGNUM В дальнейшем развитии Новосибирской области власти региона опираются на ключевые точки роста: науку и внедрение её разработок, образование, промышленность, транспорт и логистику, сказал губернатор области Андрей Травников, выступая в Совфеде.
«Проблема сиротства»
Названы ключевые точки роста Новосибирской области
«В прошлом году по поручению президента РФ нами разработан комплексный план развития новосибирского научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0». Это, действительно, комплексный план. Как мы говорим, от исследовательских установок мирового уровня следующих поколений до расчёта количества мест в детских садах и транспортной инфраструктуры, которые бы обеспечивали будущую науку. Важнейший объект этой программы — центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это самый крупный научный проект в нацпроекте «Наука». К его реализации мы уже приступили. Центр компетенции генетических технологий, математический центр и, конечно, Новосибирский государственный университет с обновлённой исследовательской базой».
В Совете Федерации регулярно проводятся Дни субъекта Российской Федерации. Их целью является представление регионов страны в верхней палате парламента - проходят выставки, презентации потенциала и достижений, представители региона принимают участие в работе комитетов и мероприятиях, которые проводит верхняя палата парламента. Дни субъекта РФ проходят по предложению члена Совета Федерации, представляющего в палате этот регион. На пленарном заседании проходит «час субъекта Российской Федерации», на котором выступают руководители законодательного (представительного) или исполнительного органов государственной власти региона.