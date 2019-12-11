Москва, , 13:06 — REGNUM Правительственный законопроект о продлении действия особых правил образования тарифов на газ в Крыму и Севастополе Госдума приняла в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Речь идёт о продление срока действия особых правил госрегулирования тарифов в сфере газоснабжения на территориях Крыма и Севастополя. Сегодня такие особые правила должны были действовать до 1 января 2020 года. Правительство предлагает продлить срок действия особых правил ещё на полтора года. Так, если закон будет принят, то особые правила тарифообразования будут действовать ра полуострове до 1 июля 2021 года.

Федеральная антимонопольная служба ранее разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей Республики Крым и города Севастополя. Он подразумевает поэтапное доведение к 1 июля 2021 года до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа.