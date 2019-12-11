Москва, , 13:06 — REGNUM Новосибирская область — уникальная территория, заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая на «Часе субъекта РФ» в Совете Федерации.

«Несмотря на то, что природных ресурсов в нашей области не очень много, исторически у нас нет крупных промышленных предприятий, но знания её жителей уже не раз обеспечивали прорывную динамику для Сибири. И сегодня регион по многим направлениям удерживает лидерские позиции» — отметил он.

Травников подчеркнул, что Новосибирская область — единственный в Сибирском федеральном округе регион, который входит в первую 20 национального рейтинга состояния инвестклимата. Область, по его словам, лучшая в Сибири и седьмая в общероссийском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнёрства. Сегодня в регионе реализуется 52 ГЧП с общим объёмом инвестиций 64 млрд рублей.