Москва, , 13:02 — REGNUM Нефть незначительно дешевеет после выхода в свет данных Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США вновь увеличились, несмотря на ожидания экспертов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Теперь инвесторы ждут сегодняшний отчет от минэнерго США. Если и эти данные отобразят увеличение запасов, то нефтяные котировки могут окончательно отойти от трехмесячных максимумов и направится в сторону $63 за баррель.

Дополнительным негативом служит информация из ежемесячного отчета EIA: аналитики прогнозируют рост добычи нефти в США до 13,2 млн баррелей в сутки в 2020 году. На текущий момент американские компании добывают порядка 12,3 млн баррелей в сутки.

Таким образом, рынок может не заметить дополнительного сокращения буровой активности стран ОПЕК+ на 0,5 млн баррелей в сутки, о котором экспортеры договорились на прошлой неделе, а значит избыток предложения должен будет сохраниться и в 2020 году.

Участники рынка будут внимательно следить и за ходом торговых переговоров КНР и США: стороны настроены позитивно, однако, вряд ли успеют подписать соглашение до 15 декабря, когда должны вступить в силу очередные пошлины на китайские товары.

В КНР рассчитывают на отсрочку новых санкций, но Дональд Трамп вполне может ввести барьеры, так как китайское правительство не желает принимать на себя обязательства по ежегодной закупке американских сельхозтоваров на сумму в 50 млрд долларов», — предполагает эксперт.

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