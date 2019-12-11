Москва, , 12:55 — REGNUM Рубль 11 декабря протолкнул доллар к свежим минимумам начала ноября в районе отметки 63,43 руб. и остается на высоких позициях в ходе сегодняшней сессии. Пара сосредоточилась на отметке 63,50 руб., которая стала новой точкой притяжения для котировок после возвращения под отметку 64 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Российская валюта продолжает демонстрировать стойкость и укрепляется даже в периоды уклонения от рисков, получая поддержку со стороны стабильно высоких цен на нефть, которые удерживают позиции после роста в ответ на итоги саммита ОПЕК+.

Сегодня наблюдается символический восходящий уклон в паре доллар/рубль, которая пытается обосноваться над вышеупомянутой, еще недостаточно проторгованной зоной.

В краткосрочной перспективе на динамику доллара могут повлиять данные по американской инфляции, тогда как основной тон до конца недели долларовым парам зададут итоги заседания Федрезерва, которые будут обнародованы уже после закрытия российского рынка, а значит, и реагировать на посыл регулятора наша валюта будет уже 12 декабря.

Для рубля это заседание представляет собой фактор риска, поскольку есть вероятность, что Центробанк укажет на отсутствие необходимости в дальнейшем смягчении монетарной политики на фоне некоторого улучшения экономических данных и, соответственно, снижения угрозы рецессии.

При таком сценарии, если в ближайшие дни США и Китай не подпишут промежуточное торговое соглашение, пара доллар/рубль может устремиться в направлении уровня 64 руб., который сейчас выступает в роли ключевого локального сопротивления», — пояснил эксперт.

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