Москва, , 12:54 — REGNUM Российское руководство, внедряя экономические проекты, в конечном счёте стремится повысить благосостояние граждан. Об этом заявил 11 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги опроса о справедливом доходе.

Песков отметил, что в Кремле с результатами исследования пока не знакомы. Однако повышение реально располагаемых доходов населения и рост заработной платы в разных секторах экономики — это именно то, для чего реализуются все проекты. Работа по повышению благосостояния граждан ведётся на постоянной основе, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ провела исследование о социальном неравенстве в стране, в ходе которого 35% опрошенных назвали справедливой минимальную зарплату в 50 тыс. рублей. По данным Росстата, в сентябре 2019 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 45,5 тыс. рублей.

Читайте также: Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты

А также: Социальное неравенство в России: мечты о зарплате и реальность — трансляция