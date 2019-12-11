Сеул, , 13:07 — REGNUM Южная Корея заняла 37-е место в мире по индексу энергетической триллемы (Energy Trilemma Index). Об этом сообщает KBS со ссылкой на рейтинг Мирового энергетического совета (WEC).

Известно, что по сравнению с результатами прошлогоднего рейтинга показатель Южной Кореи опустился на две ступени. Среди 36 стран —членов Организации экономического сотрудничества и развития страна Утренней свежести занимает 31-е место.

Отмечается, что еще худший показатель, чем у Южной Кореи был зафиксирован у Турции (66-е место), Польши (53-е место), Чили (48-е место), Греции (47-е место) и Мексики (40-е место).

Известно, что в топ-10 вошли Швейцария, Швеция, Дания, Великобритания, Финляндия, Франция, Австрия, Люксембург, Германия и Новая Зеландия.

Индекс энергетической триллемы — показатель, указывающий способность страны обеспечить безопасную, доступную и экологическую устойчивость энергетической системы.