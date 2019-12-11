Москва, , 12:50 — REGNUM Комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, возвращающий продажу пива на стадионы, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Законопроект об отмене запрета на продажу пива в ходе футбольных матчей и других соревнований внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым (ЛДПР). Пенный напиток предлагается продавать в кафе спортивных объектов.

Во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива и пивных напитков останется под запретом.

Ранее законопроект поддержал комитет Госдумы по спорту.

Совет Думы должен определить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании Госдумы.

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