Москва, , 12:50 — REGNUM За ноябрь 2019 года на российском авторынке было продано на 0,4% меньше грузовых автомобилей с пробегом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За прошлый месяц в стране подержанные грузовики были проданы в количестве 20 246 экземпляров. За период с января по ноябрь 2019 года продажи грузовиков с пробегом сократились на 2%, до 237 706 авто.

Стоит отметить, что перепродажи грузовых автомобилей отечественных брендов в России по итогам ноября выросли на 0,7%, до 11 153 экземпляров. А вот перепродажи грузовиков иностранных марок, наоборот, упали на 1,7%. За месяц было продано 9093 единицы таких грузовиков.

Самые популярные грузовики на вторичном авторынке России — это машины «КАМАЗ». За ноябрь 2019 года было продано 5500 авто этой компании — на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом. Подросла реализация грузовых автомобилей Горьковского автозавода (+5,6%; 2472 шт.). Третье место в этом рейтинге заняла продукция компании «МАЗ» (-19,3%; 1399 шт.).

Четвертое и пятое места заняли грузовики с пробегом от компаний Volvo и MAN, чьи продажи составили в ноябре 1 337 и 1 231 шт. соответственно.

Напомним, в октябре в России выросли продажи грузовых авто отечественных марок на 13,5%, до 4310 экземпляров.

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