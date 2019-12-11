Москва, , 12:43 — REGNUM Впервые в Москве сразу четыре земельных участка выставлены на городские торги, в которых могут принимать участие только представители малого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, хотя в городских аукционах участвуют как крупные инвесторы, так и ИП и даже физические лица, земельные торги чаще всего привлекают внимание крупных девелоперов и застройщиков.

«Именно поэтому было решено выставить на городские торги для СМП земельные участки — то есть организовать такие аукционы, право участвовать в которых имеют только представители малого и среднего бизнеса», — сказал вице-мэр.

Как пояснил ИА REGNUM руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, идёт приём заявок на участие в двух таких аукционах. До конца января 2020 года предприниматели смогут получить право на аренду участка под строительство торгового объекта в деревне Десна (поселении Десеневское) и участка на севере Москвы под размещение автосервиса (Новосходненское шоссе).

«Ещё два лота под строительство автостанций будут выставлены на торги в ближайшее время», — сказал Дёгтев.

Начальный размер годовой арендной платы за эти земельные участки варьируется от 114,3 тыс. до 5 млн рублей.