Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии на федеральной трассе планируют запустить движение по эстакаде к Сурскому мосту. Пока — в тестовом режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

13 декабря планируется запуск движения в тестовом режиме по эстакаде к мосту через реку Сура на 582-м км федеральной трассы М-7 «Волга». За полтора года здесь смонтировали 23 пролета, на проезжую 700-метровую часть эстакады уложено 12,5 тыс. кв. метров покрытия. Кроме того, установлены 2,7 км барьерного и перильного ограждения, смонтировано более 1 км линий электроосвещения.

В мае 2019 года руководитель ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов отмечал, что на строительство эстакады, ввод которой в эксплуатацию намечен на 2020 год, из федерального бюджета выделено более 930 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Порецком районе ремонтируется мостовой переход через Суру на автомобильной дороге Чебоксары — Сурское. Сумма государственного контракта составила 183 млн рублей, работы планируется завершить в 2020 году.

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