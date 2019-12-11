Ташкент, , 12:33 — REGNUM Общий объем выравнивающих межбюджетных трансферов дотационным регионам Узбекистана в 2020 составит 5,114 трлн сумов ($538 млн). Об этом говорится в закон «О государственном бюджете Узбекистана на 2020 год».

Объем трансферов в Наманганскую область составит 978 млрд сумов ($103 млн), Сурхандарьинскую область — 839 млрд сумов ($88,3 млн), Кашкадарьинскую область — 758 млрд сумов ($79,8 млн). Из республиканского бюджета дотации получат девять регионов.

Общий объем расходов всех местных бюджетов регионов Узбекистана составит 35,388 трлн сумов ($3,73 млрд), доходов — 30,274 трлн сумов ($3,19 млрд). Самый большой объем расходов приходится на Кашкадарьинскую область — 3,694 млрд сумов ($389 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О государственном бюджете Узбекистана на 2020 год».

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