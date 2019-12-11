Сеул, , 12:57 — REGNUM Компания Samsung Electronics установила на станциях Сеульского метро интерактивные панели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на 90 станциях метро были установлены 4218 панелей диагональю 49, 65 и 85 дюймов (~125 см / ~165 см / ~216 см).

Как отметили в компании, данные панели позволят пользователям подземки получать и отслеживать различную информацию, касаемую метрополитена, в режиме реального времени.

По данным аналитического агентства IHS Markit, южнокорейская компания Samsung Electronics лидирует на рынке интерактивных панелей на протяжении одиннадцати лет подряд. По состоянию на второй квартал года доля рынка компании составляет 28,5%.