Омск, , 12:18 — REGNUM Минимальная заработная плата должна очень плотно коррелировать с прожиточным минимумом. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политаналитик Владимир Лифантьев, комментируя информацию о названном жителями России минимальном размере справедливой зарплаты.

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«Причём минимальная зарплата должна коррелировать с прожиточным минимумом не одного человека, а минимум двух, потому что по статистике у нас на одного работающего приходится двое неработающих. Но если один из них пенсионер, то ещё один как минимум — иждивенец, ребёнок. Мы понимаем, что прожиточный минимум в зависимости от региона считается как минимум для существования и выживания. У нас в Омске прожиточный минимум — чуть более 11 тысяч рублей, он основан только на продуктовой корзине и плате за квартиру. А так называемый социальный прожиточный минимум — около 20 тысяч рублей. Минимальная зарплата должна отвечать требованиям двух социальных прожиточных минимумов. И поэтому в Омске это где-то 40 тысяч рублей», — отметил Лифантьев.

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«При этом, например, на Чукотке эта цифра может быть и 80 тысяч, потому что там просто всё банально дороже. Поэтому зарплата в 50 тысяч — это средняя температура по больнице. По-хорошему, её нужно привязывать к двум социальным прожиточным минимумам или к четырём фактическим прожиточным минимумам, которые есть в регионе. Потому что любой работающий человек так или иначе обременён ответственностью минимум за одного иждивенца», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», проведенному Общественной палатой РФ, 35% респондентов считают, что работающий человек в России должен получать минимум 50 тыс. рублей. Чуть меньше 31% жителей России считают справедливой зарплату в 40−50 тыс. рублей, еще 20% оценили ее минимум в 30−40 тыс. рублей, и 10% назвали сумму 21−30 тыс. рублей.