Симферополь, , 12:41 — REGNUM Власти Северной Осетии и Крыма намерены обратиться в Министерство транспорта России с просьбой увеличить количество авиарейсов между регионами в курортный сезон. Об этом сообщили главы субъектов во время посещения Крыма североосетинской делегацией, пишет ТАСС.

«Мы сейчас с Вячеславом Зелимхановичем [Битаровым, главой Северной Осетии] договорились, что подпишем совместное обращение в Минтранс РФ о введении на курортный сезон дополнительных авиарейсов», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Власти полуострова рассчитывают, что с увеличением количество авиарейсов, а также в связи с ранее состоявшихся открытием пассажирского железнодорожного сообщения между регионами, вырастет количество туристов, приезжающих из Северной Осетии.

Вячеслав Битаров со своей стороны отметил, что также достигнута договоренность об организации и проведении совестных бизнес-миссий и спортивных мероприятий. Кроме того, дети из одного региона смогут посещать другой в рамках летней оздоровительной кампании.

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