Москва, , 12:07 — REGNUM На получение годовой премии рассчитывают 29% работающих жителей России. Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты

Больше всего ждут премию по итогам года сотрудники моложе 24 лет (41%), меньше сотрудники старше 45 лет (25%).

Премировать всех сотрудников в конце года будут 16% работодателей, выборочно — 20%. Не намерены выплачивать премиальные в 34% компаний. Трое из десяти работодателей пока не приняли решение.

Опрос проведен 25 ноября — 9 декабря 2019 года в 171 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, журнал Forbes составил рейтинг российских компаний, сильнее всего потратившихся на выплаты премий своему руководству в минувшем году.

Читайте также: Названы российские компании, особо раскошелившиеся на премии топ-менеджерам