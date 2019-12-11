Нижний Новгород, , 12:03 — REGNUM Нижегородское Законодательное собрание Нижегородской области на ближайшей сессии должно будет утвердить инвестиционное соглашение между областным правительством и ООО «Орбита», которое реализует проект по строительству гостиничного комплекса «Hampton by Hilton Nizhny Novgorod» на четыре звезды. Через данный документ проекту будет присвоен статус приоритетного, что позволит предоставить ему льготы по налогам. Проект соглашения поступил в комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма и обнародован в базе законопроектов 10 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение о предоставлении статуса приоритетного инвестпроекта было принято ещё в октябре 2019 года на основании позиции совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе. Господдержку компании решили оказать через льготы по налогу на имущество.

Компания заявила проект по строительству гостиничного комплекса с подземной автостоянкой в границах улиц Максима Горького и Ковалихинская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Изначально гостиница на 184 номера планировалась на три звезды, но в конце декабря 2018 года её уровень подняли до четырёх звёзд. Управлять отелем будет международный гостиничный оператор «Hilton». В здании планируется фитнес-центр премиум-класса, салон красоты и предприятие питания. Объем инвестиций — свыше 1,534 млрд рублей, из которых 36,596 млн рублей собственные средства инвестора, а оставшаяся сумма — заём. После финиша проекта в городе появится ещё 58 рабочих мест.

Объём льготы по налогу на имущество составит 119 430 тыс. рублей и будет действовать до 30 июня 2024 года.

«Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 12 471 тыс. рублей (без учёта НДФЛ), НДФЛ — 20 768 тыс. рублей», — отмечается в пояснительной записке.

После выхода гостиницы на проектную мощность ежегодные налоговые поступления от неё должны составить 55 980 тыс. рублей (без учёта НДФЛ).

Напомним, в декабре 2019 года также стало известно о планах строительства отеля «Хилтон» в Тюмени около аэропорта «Рощино».