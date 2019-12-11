Уфа, , 12:10 — REGNUM Правительство Башкирии планирует открыть представительство республики в Казахстане. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 декабря в правительстве Башкирии состоялась встреча первого заместителя премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова с генеральным консулом Казахстана в Казани Жанболатом Мурзалиным.

На встрече стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, торговле, промышленности и культуре.

Отмечается, что объем товарооборота между Башкирией и Казахстаном за девять месяцев текущего года составил порядка 264 млн долларов США. Таким образом Казахстан занимает четвертое место среди торговых партнеров республики.

Для того, чтобы активизировать отношения, на встрече было предложено организовать представительство Башкирии в Казахстане. Кроме этого, было внесено предложение по открытию в Уфе торгового представительства Казахстана.