Киев, , 11:48 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» обнародовала перечень европейских компаний, которые могут принимать участие в тендерах на поставку газа на Украину за деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Соответствующую информацию украинская энергетическая госкомпания обнародовала 11 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из отчета, ЕБРР самостоятельно определил перечень возможных поставщиков газа для Украины, в которой входит 14 компаний.

Речь идет о средствах, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций Нафтогаза в 2019 г. — украинская компаний может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, которые прошли предварительный отбор.

В списке возможных поставщиков: три компании из Швейцарии, три — из Германии, три — из Великобритании, две — из Чехии, а также компании из Франции, Словении и Венгрии.

ИА REGNUM напоминает, что «Нафтогаз Украины» еще в сентябре официально объявил о закупке природного газа из стран ЕС за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.