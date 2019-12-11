Абакан, , 11:39 — REGNUM Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного совета региона.

Планируемые доходы в следующем году несколько превысят 26,2 млрд рублей, из которых 10,5 млрд составят налоги налоги на прибыль организаций. Из федерального бюджета республике выделят более 12 млрд рублей.

Расходы установлены на уровне 28,5 млрд. Из них большая часть — 70% будет направлены на социальные нужды.

«К сожалению, бюджет на будущий год всех нас не в полной мере удовлетворяет. Но надо работать и дальше всеми силами, по всем направлениям, особенно по наращиванию доходной части бюджета», — заявил по итогам заседания председатель заксобрания Владимир Штыгашев.

Напомним, на сессии также была принята в первом чтении Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года. Как сообщало ИА REGNUM, согласно документу, валовый региональный продукт республики планируется удвоить за 11 лет.

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