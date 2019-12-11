Москва, , 11:35 — REGNUM В России в январе-октябре 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 57,1 тыс. рублей. Это меньше на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (52,1 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Читайте также: На 14,2% вырос размер лимитов по кредитным картам

За десять месяцев самый значительный рост лимитов по кредитным картам отмечен в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.) и Якутии (74,5 тыс. руб.).

При этом серьезная динамика роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам зафиксирована в Волгоградской (+26,8%) и Московской (+24,0%) областях и в Алтайском крае (+21,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сентябрь 2016 года банки выдали 2,003 млн новых кредитов общим объемом более 271,03 млрд рублей.

Читайте также: В России количество выданных новых кредитов выросло на 16%