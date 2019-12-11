Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чувашии планируют сократить число пассажирских пригородных железнодорожных маршрутов. Данный вопрос прорабатывается в региональном правительстве. При этом премьер-министр Иван Моторин задался вопросом, не планирует ли республиканский минтранс отказываться от данного вида перевозок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 декабря, говорили на заседании регионального правительства.

Данный вопрос был поднят при обсуждении тарифов и бюджетных расходов на пригородные пассажирские перевозки железнодорожным сообщением. По данным госслужбы по тарифам, в настоящее время в республике действуют пять маршрутов: Канаш — Казань, Чебоксары — Канаш, Канаш — Алатырь, Алатырь — Красный Узел, Шумерля — Канаш. По плану перевозчика (АО «Содружество»), в 2020 году на данных маршрутах пассажиропоток составит 31 тыс. пассажирокилометров. Это составляет менее 1% от общего объёма пассажирских перевозок в Чувашии.

«Довольно дорогое удовольствие, да? Отказываться не планируем?» — поинтересовался премьер-министр Чувашии Иван Моторин у министра транспорта Александра Николаева.

«Провели анализ. Проверили нормативы, которые представляло «Содружество»… В разные дни по-разному люди ездят: летом и в выходные — больше, зимой — меньше. Провели соответствующий анализ по участкам, куда и где выходят люди. Предполагаем, что один из участков попробуем отменить, потому что минимальное количество людей ездит. И доступность инфраструктуры, где выходят люди, обеспечивается муниципальными автобусными маршрутами. Это можно сделать», — высказал мнение глава минтранса.

«Хорошо, тогда ждём предложений от вас», — сказал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возрастёт тариф за пригородные перевозки. С 2020 года стоимость проезда подорожает на 3,2%.

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