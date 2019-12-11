Абакан, , 11:14 — REGNUM Депутаты заксобрания Хакасии утвердили в первом чтении Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета, документ предусматривает обеспечение высокого уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики.

Развитие региона будет идти по пяти приоритетным направлениям, таким как, развитие социальной сферы, рост конкурентоспособности экономики, рост эффективности госуправления, развитие инноваций и экология.

По словам министра экономического развития республики Николая Евдокимова, к 2030 году ожидается удвоение ВРП, повышение продолжительности жизни до 79 лет и т.д.

«Успешная реализация Стратегии должна обеспечить рост экономики и развитие социальной сферы республики, увеличить доходы региона», — написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Хакасии Валентин Коновалов.

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