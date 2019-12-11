Москва, , 11:09 — REGNUM По итогам заседания комитета Совета Федерации по экономической политике подготовлены предложения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, правительству РФ предложено рассмотреть возможность включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 гора проект «Комплекс мероприятий по улучшению судоходных условий на участке от устья нижнего подходного канала Новосибирского шлюза до устья реки Томь». А также — план строительства и реконструкции участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — для транспортной доступности новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Министерству транспорта страны рекомендовано рассмотреть возможность предоставления Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» — на строительство автомобильной дороги N 12 (часть 2) в рабочем посёлке Кольцово в Новосибирском научном центре и ряда других мероприятий.

Новосибирским властям предложено представить в федеральные органы исполнительной власти необходимые для этого информацию и документы.

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