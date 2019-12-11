11 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 11:05 — REGNUM Занятная ситуация сложилась в сфере информатизации — одна компания создаёт электронные ресурсы для государственных органов за бюджетные миллионы, а потом свежесозданная фирма получает контракты на консультацию пользователей этих систем, разного рода анализ, контроль и модернизацию. Вроде бы ничего страшного, но есть одно, но — данные создателя второй фирмы совпадают с данными высокопоставленного сотрудника фирмы-разработчика большинства этих систем. Разработчика, уже три года входящего в структуру госкорпорации Ростех.

Разработка программ Иван Шилов

ИА REGNUM на примере нескольких тендеров проанализировало, что происходит в сфере бюджетной «цифры», и оказалось, что фирма, существующая всего три месяца, уже получила пять бюджетных контрактов на общую сумму свыше 75 млн рублей. Так за счёт бюджета за считанные месяцы зарождаются бизнесмены нового поколения.

О цифровизации

В последние десятилетия в России активно идёт развитие различных информационных систем — от бюджетного планирования и предоставления госуслуг до подсистем по управлению отдельными отраслями, например электронные медкарты в здравоохранении.

С 2019 года к тому же стартовал нацпроект «Цифровая экономика», по которому до 2024 года должны внедряться «цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей».

К примеру, до конца 2019 года в пяти регионах за счёт бюджета жители могут обучиться по программам компетенций цифровой экономики. Речь идёт о жителях Башкирии, Татарии, Якутии, Ростовской и Тульской областей и таких специальностях, как программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных и другие.

Персональные сертификаты — это одна из составляющих федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», нацпроекта. Но кадры появляются и другим, довольно интересным способом.

Госконтракты для «новорожденной» фирмы

В начале сентября 2019 года в Казани было зарегистрировано ООО «Селенит-Софт». Компания имеет уставный капитал 10 тыс. рублей (минимум по закону об ООО), основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Фирма за те три месяца, что существует, стала обладателем сразу пяти государственных контрактов в сфере информатизации на сумму более 75,091 млн рублей.

Самый крупный из них подписан 6 ноября 2019 года, то есть спустя два месяца после создания ООО, с федеральным государственным бюджетным учреждением «Информационно-аналитический центр МЧС России» на сумму 64,9 млн рублей «на выполнение работ по технологическому развитию программного обеспечения для осуществления функций в части сбора данных, необходимых для формирования проекта бюджета, исполнения бюджета, прогнозирования доходов, автоматизации расчётов финансового обеспечения выполнения государственного задания». Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2019 года, а работы должны быть выполнены в Иркутской, Пензенской, Курской, Нижегородской, Московской, Брянской, Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Кировской, Орловской, Тверской областях, Мордовии, Татарии, Удмуртии, Крыму, Ямале, ХМАО, Марий Эл, Пермском крае, Башкирии, Чувашии, Санкт-Петербурге и ещё в десятке регионов страны, включая Дальний Восток. И далеко не везде речь идёт о столичном городе, кое-где придётся посетить отдалённые сёла. При этом среднесписочная численность данного ООО-исполнителя составляет не более 15 человек. Общество работает как микропредприятие.

Министерство здравоохранения Челябинской области с этим же ООО подписало в ноябре 2019 года контракт «по поставке программного обеспечения для осуществления анализа и контроля за исполнением договоров и возникновением задолженности по поставке и оплате товаров и услуг для подсистемы административно-хозяйственного учёта регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Челябинской области». Сумма контракта — 2 359 997,33 рубля.

С министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарии у компании сразу два контракта — на «модернизацию региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (2 133 630 рублей) и на «модернизацию информационно-аналитической системы мониторинга деятельности сети подведомственных бюджетных учреждений в социально-значимых отраслях» (на 4 558 235 рублей).

Пятый контракт заключён с ФГБИ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» на сумму 1,14 млн рублей. Он подписан в декабре 2019 года для оказания услуг по поддержке пользователей подсистем бюджетного планирования и управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» в течение 2020 года. Исполнитель должен будет оказывать техническую и консультационную поддержку «пользователей подсистем бюджетного планирования и управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» по вопросам, возникающим при выполнении автоматизированных функций подсистем бюджетного планирования и управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» в рамках основной деятельности».

С момента создания и вплоть до 8 ноября 2019 года единственным владельцем и директором ООО «Селенит-Софт» был Дмитрий Вахрушев. На сегодня он является лишь директором, а доля перешла к Анатолию Младшеву (человек с такими данными в 2018 году работал в должности заместителя генерального директора компании «БАРС Груп»).

Интересный факт: данные Вахрушева совпадают с данными первого заместителя гендиректора «БАРС Груп» (дочерней компании Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех»), имеющего филиалы практически по всей страны. В структуру «Ростеха» компания входит с 2016 года.

На сайте «БАРС Груп» отмечается, что она принимала участие «в создание федеральных сервисов и сегментов информационных систем для Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ», в крупных проектах «для федеральных органов власти и корпораций». Например, в её активе — «программный комплекс «управление финансами»», который является инструментом «автоматизации основных этапов бюджетного процесса в федеральных органах исполнительной власти», а также система по передаче данных в единую информсистему в сфере здравоохранения и многое другое. АО «Барс Груп», к слову, также создано в Казани.

Отметим, Дмитрий Вахрушев числится также владельцем двух казанских ООО в сфере разработки программного обеспечения — «Айти-Лайн» (создано в декабре 2010 года) и «Барс-медицина» (создано в сентябре 2015 года). Первая выступала поставщиком в 58 госконтрактах на сумму более 212,1 млн рублей, а вторая была поставщиком в 466 контрактах на сумму более 354,2 млн рублей.