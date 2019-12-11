Кейптаун, , 11:10 — REGNUM Алмазодобывающая компания Petra Diamonds временно прекратила свою деятельность в ЮАР из-за масштабных отключений электроэнергии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление представителей компании.

В соответствии с заявлением Petra Diamonds, государственная энергетическая компания Eskom постановила сократить потребление электроэнергии до уровня ниже необходимого для использования на трех шахтах компании.

В Petra Diamonds заявили, что компания «вывозит всех людей из шахт, за исключением тех, кто необходим для оказания основных услуг, которые будут осуществляться только с использованием насосов для предотвращения наводнений и проверки вентиляции для обеспечения безопасности».

В золотодобывающей компании Harmony Gold также заявили об отмене работ на рудниках из-за отключения электроэнергии.

Напомним, что на фоне наводнений власти ЮАР объявили о масштабном отключении электроэнергии по всей стране. Было отключено около 6000 мегаватт электроэнергии — примерно 10% от национальной электросети, отмечают журналисты. Чиновники обвиняют в проблемах на угольных электростанциях сильные дожди, передает агентство.

Однако корреспондент BBC Эндрю Хардинг сообщил, что президент страны Сирил Рамафоса признал, что Eskom находится в кризисе из-за «многих лет коррупции и неумелого руководства». Рамафоса заверил общественность в том, что его правительство предпринимает необходимые шаги для восстановления Eskom, а также других государственных компаний, таких как национальная авиакомпания South African Airways, которая в настоящее время находится на грани банкротства.

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