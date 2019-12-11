Владивосток, , 11:14 — REGNUM Депутаты краевого Заксобрания приняли во втором чтении проект бюджета Приморья на 2020 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента.

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Согласно проекту, расходы краевого бюджета в 2020 году составят 141,5 млрд рублей, доходная часть бюджета будет равна 136,7 млрд рублей. Дефицит, который составил 4,8 млрд рублей, защищен остатками средств на начало года.

Значительное увеличение получает программа «Развитие здравоохранения Приморского края», на которую в 2020 году будет направлено 26 млрд рублей. Учреждения здравоохранения получат средства на капитальный ремонт, более 500 млн рублей будет направлено на новое медицинское оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, сомнения в правильном расходовании средств бюджета высказывают 60 процентов жителей России.