Сеул, , 10:51 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число работающего населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в ноябре 2019 года число работающего населения в стране увеличилось на 331 тыс. человек. Известно, что по состоянию на конец ноября в стране на рабочих местах трудятся 27 515 000 человек.

Известно, что число работающего населения в сфере здравоохранения увеличилось на 135 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 82 тыс. человек, в сфере искусства, спорта и досуга — на 82 тыс. человек.

С другой стороны, в сфере оптовой и розничной торговли было уволено 88 тыс. человек, в строительной сфере — 70 тыс. человек, в госструктурах — 36 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 26 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 лет и старше составил 61,7%, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре число безработных граждан сократилось на 43 тыс. человек, а уровень безработицы составил 3,1%, что на 0,1% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.