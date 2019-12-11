Барнаул, , 10:43 — REGNUM Данные, показавшие, что около трети россиян считают справедливой зарплату 40−50 тыс. рублей, являются весьма условным показателем, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги опроса, она пояснила:

«Вряд ли такую зарплату можно считать справедливой для работников опасных для жизни и здоровья профессий или высокой квалификации, требующей длительного обучения, сложной наработки навыков и опыта. Для обычных неотягченных условий труда — 40−50 тыс., учитывая расходы на продукты, ЖКУ, налоги, медицину, воспользоваться которой бесплатно все сложнее, и иные минимальные нужды — это размер оплаты труда, который я бы определила, как минимальный уровень относительно достойной жизни».

Уже сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», проведенному Общественной палатой РФ, чуть меньше (31%) жителей России считают справедливой зарплату в 40−50 тыс. рублей, еще 20% оценили минимум 30−40 тыс. рублей и 10% назвали сумму в 21−30 тыс. рублей.

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