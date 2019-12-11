Москва, , 10:44 — REGNUM В России в ноябре было реализовано 8 865 экземпляров автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие авто) — это на 23 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что продажи легких коммерческих машин иностранных марок в России в прошлом месяце упали на 6%, до 2 906 экземпляров. Таким образом, доля таких авто составила 32,8%. А вот реализация автомобилей сегмента LCV отечественных брендов, наоборот, выросла на 3,6%, до 5 959 экземпляров.

Первенство в этом сегменте в ноябре 2019 года на российском авторынке было у автомобилей марки «ГАЗ». Продажи Горьковского автозавода в прошлом месяце увеличились на 12,5% (4 302 авто).

Вторую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента LCV на российском рынке в ноябре заняли представители Ульяновского автозавода. За месяц было продано на 12,3% меньше автомобилей УАЗ — 1281 экземпляр.

Замыкают тройку лидеров автомобили американской компании Ford (+1%; 1051 ед.). Четвертую и пятую строчки занимают Volkswagen (602 ед.) и Lada (-19,5%; 376 ед.) соответственно.

Далее в этом рейтинге идут: Mercedes-Benz (-51%; 259 ед.), Peugeot (-10%; 252 ед.), Renault (+2,3%; 221 ед.), Hyundai (+77%; 189 ед.) и Citroen (-31%; 142 ед.).

Напомним, за период с января по ноябрь 2019 года в России было продано 91 868 новых автомобилей сегмента LCV — на 2,6% меньше по сравнению с январем — ноябрем 2018 года.

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