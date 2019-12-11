Краснодар, , 10:32 — REGNUM Доля малого и среднего бизнеса Краснодарского края в общем объеме госзакупок с 2015 года выросла почти в два реза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края по итогам антикоррупционного форума ОНФ 10 декабря. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что сегодня процесс госзакупок полностью автоматизирован, что направлено на предупреждение коррупционной составляющей.

«Мы модернизировали контрактную службу. Госзакупки стали доступнее для малого бизнеса — доля МСП в общем объеме сегодня составляет 32%. Для сравнения^ в 2015 году она была 18%», — сказал губернатор.

Проблемы между тем, как отмечалось, появляются в тех случаях, когда компании, победившие в тендере, оказываются не в состоянии выполнить работы, что приводит к срыву сроков ввода объектов в эксплуатацию.