Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чувашии продлевается льгота по транспортному налогу для организаций, которые используют автотранспорт на газомоторном топливе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект был одобрен сегодня, 11 декабря, на заседании регионального правительства.

Министр финансов Светлана Енилина сообщила, что законопроектом продлевается льгота по транспортному налогу до 2023 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих при заправке автомобилей природный газ. Кроме того, размер льготы увеличивается с 20% и составит 50% на каждую лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в действующей редакции для организаций и индивидуальных предпринимателей ставка транспортного налога снижена на 20% в срок до 2020 года в отношении автобусов и грузовых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Напомним, в Чувашии от уплаты транспортного налога будет полностью освобождён один из родителей ребенка-инвалида. По данным властей, в республике насчитывается «порядка 5 тыс. семей имеют детей-инвалидов, почти каждая вторая семья имеет автомобиль».

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