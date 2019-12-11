Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM Доля экспорта товаров в сфере легкой промышленности в Казахстане составляет 10%. Об этом 11 декабря заявил заместитель министра торговли и интеграции республики Азамат Аскарулы на съезде производителей легкой промышленности, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, легкая промышленность имеет огромный потенциал экспорта. Замминистра отметил, что производители должны делать упор на качестве продукции, которая может быть востребована за рубежом.

Аскарулы добавил, что экспортеры в Казахстане могут рассчитывать на поддержу властей. По его словам, до 60% затрат малого бизнеса может быть возмещено государством.

Отметим, 11 декабря в Нур-Султане проходит первый съезд производителей казахстанской легкой промышленности, в котором принимают участие представители более 120 предприятий, дизайнеры и другие специалисты.

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