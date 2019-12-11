Москва, , 10:15 — REGNUM В отборочном онлайн-этапе олимпиады «Я — профессионал» приняли участие 88 414 российских студента — на 21% больше, чем годом ранее (73 130 человек в 2018/2019 учебном году). «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Отборочный онлайн-этап олимпиады завершился 8 декабря. Его итоги и участники заключительного очного этапа станут известны в конце декабря.

«Соревнования отборочного онлайн-этапа продлились 17 дней. За это время почти 90 тысяч студентов из 810 вузов прошли задания по всем направлениям олимпиады, — отметила руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара, — На этом этапе проверялись в основном теоретические знания, которые студентам дают в вузах. А уже совсем скоро ребят ждут задания, направленные на проверку прикладных навыков. Привлекая к их созданию такие компании, как Сбербанк, Банк ВТБ, Трубную металлургическую компанию, ГК Росатом и Россельхозбанк, мы предлагаем студентам решить реальные задачи, с которыми им придется сталкиваться на работе».

По словам руководителя проекта, самыми популярными направлениями онлайн-этапа стали «Лечебное дело и педиатрия» (12 227 участников), «Экономика» (3988), «Математика» (3975), «Юриспруденция» (3193), «Фармация» (3191), «Психология» (2974), «Педагогическое образование (основное)» (2547), «Стоматология» (2477), «Программирование и информационные технологии» (2412) и «Экология» (2215).

«Число участников онлайн-этапа говорит о высоком интересе студентов к олимпиаде и о том, что все больше молодежи видит в ней потенциал для своего личностного и профессионального роста. Это и есть наша главная задача — предоставить как можно большему числу россиян самые разные возможности для самореализации, подняться на уровень выше — в образовании или бизнесе, благотворительности или управлении. Что касается статистики, то в тройку лидеров по участию в дистанционном этапе олимпиады вошли обе столицы (Москва с 26 776 участниками и Санкт-Петербург с 8546) и Свердловская область (2975 конкурсантов). За ними следуют Республики Башкортостан и Татарстан (2791 и 2414, соответственно), Краснодарский край (2367), Томская область (2132), Приморский край (2052), Ростовская область (1989) и Ставропольский край (1767)», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Больше всего среди участников онлайн-этапа оказалось представителей следующих вузов: Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (8902 студента), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (4122), Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (1848), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1839), Башкирский государственный медицинский университет (1639), Санкт-Петербургский государственный университет (1586), Дальневосточный федеральный университет (1539), Кубанский государственный медицинский университет (1462), Московский физико-технический институт (1378) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики «ИТМО» (1234).

Заключительный очный этап пройдет зимой 2020 года. Площадки для его прохождения будут располагаться во всех федеральных округах страны — участники смогут выбрать из них территориально удобную. Победители третьего сезона олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на третий сезон олимпиады «Я — профессионал», зарегистрировалось более 675 тысяч человек. Рост количества заявок составил почти 30% по сравнению с прошлым сезоном.

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