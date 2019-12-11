Москва, , 10:14 — REGNUM В мире происходит разрушение системы международной торговли, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз аналитиков Bank of America, которые спрогнозировали ускорение роста российской экономики в 2020 году.

«Ускорение экономического роста это последствие веры в официальную статистику, но нужно понимать, что Bank of America сравнивает Россию не с той Россией, какую мы хотим видеть, а с тем, что происходит в мире, — сказал Делягин. — В мире же происходит разрушение системы международной торговли. ВТО уже не может урегулировать споры, и США по сути дела по сути дела их ликвидируют. И перспективы США тоже не очень понятны, потому что их фондовый рынок очень хорошо скакнул при Трампе и сейчас ожидается обратное движение в следующем году. И в этой ситуации, когда Россия опирается на нефть в 60+, мы выглядим достаточно хорошо и привлекательно. При этом надо учесть, что если американцы действительно введут санкции, то возможности валютных вложений в нас будут ограничены».

А это, по мнению Делягина, сделает активы РФ еще более редкими, а стало быть еще более ценными — то есть повысит их стоимость.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году. По их мнению, интерес к российским активам стоит поддерживать, так как глобальный фон относительно благоприятен, а цены на нефть устойчивы благодаря продолжающемуся сотрудничеству с ОПЕК+.

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