Москва, 11 декабря 2019, 10:14 — REGNUM В мире происходит разрушение системы международной торговли, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз аналитиков Bank of America, которые спрогнозировали ускорение роста российской экономики в 2020 году.
А это, по мнению Делягина, сделает активы РФ еще более редкими, а стало быть еще более ценными — то есть повысит их стоимость.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году. По их мнению, интерес к российским активам стоит поддерживать, так как глобальный фон относительно благоприятен, а цены на нефть устойчивы благодаря продолжающемуся сотрудничеству с ОПЕК+.
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