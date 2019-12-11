Ставрополь, , 10:35 — REGNUM Социально значимые объекты Ставрополья планируется обеспечить высокоскоростным интернетом в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». До 2021 к сети будет подключен 1001 объект, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе губернатора края.

В частности, доступом к высокоскоростному интернету будут обеспечены 546 образовательных организаций, 155 фельдшерско-акушерских пунктов, 159 органов местного самоуправления, а также территориальные избирательные комиссии региона и пожарные части.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье завершилась реализация программы устранения цифрового неравенства. Специалисты обеспечили доступом к беспроводному интернету через Wi-Fi жителей 136 поселений с населением от 250 до 500 человек.