Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии освободят от уплаты транспортного налога семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект был одобрен сегодня, 11 декабря, на заседании регионального правительства.

Представляя законопроект, министр финансов Чувашии Светлана Енилина отметила, что от уплаты транспортного налога будет полностью освобождён один из родителей ребенка-инвалида. Речь идёт о легковых автомобилях мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Транспортный налог не будет взиматься только на одну легковую машину.

По словам Енилиной, в республике «порядка 5 тыс. семей имеют детей-инвалидов, почти каждая вторая семья имеет автомобиль».

По данным чувашских властей, в настоящее время полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено в четырёх регионах: Башкирии, Мордовии, Нижегородской и Ульяновской областях.