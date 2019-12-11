Цхинвал, , 10:19 — REGNUM Проблему большой задолженности за электроэнергию у бюджетных организаций в Южной Осетии обсудило правительство республики. Об этом 10 декабря сообщает правительственная пресс-служба.

«Год подходит к концу, а многие бюджетные организации имеют долги за электричество, которых не должно быть по определению, так как государство закладывает на их оплату необходимые средства», — цитирует пресс-службе слова председателя правительства Эрика Пухаева, который проводил совещание.

Сообщается, что Пухаев пришел к выводу, что в данном случае причина кроется в недостаточной «расторопности руководства» как потребляющих, так и поставляющих организаций. Глава правительства дал поручение принять меры к тому, чтобы вся задолженность была погашена.

Отмечается, что с января по ноябрь 2019 года в Южной Осетии за поставленную электроэнергию собрано 72% платежей, что на 4% больше, чем в 2018 году. Размер долга в данной сфере составляет 300 млн рублей.