Москва, , 10:04 — REGNUM Нефть продолжает стабильно торговаться вблизи 2,5-месячных максимумов. 10 декабря нефть марки Brent закрылась с небольшим повышением, не сумев развить бычий импульс из-за общей осторожности инвесторов, которые всецело сосредоточены на торговых переговорах, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Так, после отскока от максимумов в районе $64,70 за баррель, фьючерсы закрылись немногим выше уровня $64. 11 декабря на утренней сессии Brent показала небольшую просадку, реагируя на отчет API, который отразил рост запасов сырой нефти в США.

Этот негатив частично уравновешивается за счет краткосрочного прогноза МЭА по энергетическому рынку, в рамках которого агентство повысило прогноз средней цены Brent в 2020 году до $61 от предыдущей оценки $60,10.

На рынках появились слухи о том, что тарифы Трампа, запланированные на это воскресенье, могут быть перенесены. Впрочем, это не впечатлило ни фондовые площадки в целом, ни нефтяные цены в частности, отчасти из-за того, что на фоне таких сообщений возрастает угроза не заключения даже частичной сделки в обозримом будущем.

В краткосрочной перспективе ориентирами для Brent послужат официальный отчет минэнерго США по запасам и добыче нефти, а также решение по монетарной политике ФРС.

Оно окажет определенное влияние на котировки черного золота через динамику доллара. Ближайшие ценовой ориентир для цен располагается в районе $63,50−64,50», — считает эксперт.

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