Москва, , 09:59 — REGNUM На фоне роста нефтяных цен и роста тяги к риску, российский рубль продемонстрировал позитивную динамику. Курс доллара США снизился к 63.45 руб., курс евро закрепился около отметки 70.40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Однако нефть негативно отреагировала на публикацию отраслевого отчета по запасам нефти и нефтепродуктов в США, обнародованному в 00:30 мск. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти выросли за последнюю отчетную неделю на 1,41 млн баррелей.

Эти цифры сильно разошлись с ожиданиями аналитиков, согласно которым предполагалось снижение запасов на 3,70 млн баррелей. Североморская смесь марки Brent снизилась к $63,40 от максимумов предыдущего дня на $64,17.

Российская валюта также может сбавить темпы роста или даже немного скорректировать укрепление на протяжении предыдущих пяти торговых дней.

Вероятно, восстановление курса доллара к $63,75. Евро продолжит диапазонную торговлю в границах 70,25 — 70,60 руб.», — считает эксперт.

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